Le groupe américain Koster Keunen passe une commande au Togo de 14 tonnes de cire d’abeilles

(Agence Ecofin) - C’est l’essentiel d’un accord de partenariat que viennent de signer l’institution togolaise de garantie MIFA SA, le groupe américain Koster Keunen, leader mondial dans le raffinage et la transformation de cires d’abeilles, et la plateforme apicole nationale du Togo.

Avec cet accord, MIFA SA élargit son réseau de partenaires et offre un débouché de référence mondiale pour le secteur apicole togolais.

Chaque année, Koster Keunen devrait donc acheter les quantités convenues auprès de la plateforme apicole nationale-Togo et les importer aux USA. Le groupe américain les traitera en vue de la formulation et la commercialisation de cires de qualité, destinées aux industries cosmétique, pharmaceutique, des bougies et alimentaire.

De fait, apprend-on, la cire d’abeille est utilisée depuis de nombreuses années dans de multiples domaines : l’entretien de la maison, le textile, l'alimentation. Et c’est la cosmétique, indique-t-on, qui stimule fortement la demande.

Dans le cadre de l’exécution de cet accord de partenariat, MIFA SA devrait apporter ou faciliter l’accès au financement pour les apiculteurs.

Séna Akoda