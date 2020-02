Huawei ICT Competition : le Cameroun lance son premier concours national

(HUAWEI) - Huawei lance pour la première fois au Cameroun son Huawei ICT Compétition en faveur des étudiants camerounais, dans le cadre de la « Huawei ICT Academy ». Cette initiative vise à contribuer au développement de l’écosystème de talents au Cameroun.

L’École Nationale Supérieure des Postes, des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication, l’École Nationale Supérieure de Polytechnique Yaoundé, l’Université de Douala et l’Institut Universitaire de la Côte ont rejoint le programme « Cameroun Huawei ICT Academy » qui s’est déroulé à SUP’PTIC Yaoundé pour déterminer l’équipe vainqueur qui représentera le Cameroun lors du concours régional prévu en avril 2020 au Caire en Égypte.

Le Ministre d’État, Ministre de l’enseignement Supérieure, à travers son Représentant personnel, M. Marcel Fouda Ndjodo, inspecteur General dudit Ministère, a tenu à « féliciter Huawei pour la finale nationale de ce concours qui constitue une plateforme pour que les étudiants camerounais expriment pleinement leurs savoir-faire et leurs compétences en matière de TIC. C’est le fruit du partenariat stratégique de l’économie numérique entre la société HUAWEI et gouvernement du Cameroun depuis la conclusion de L’ACCORD DE PARTENARIAT STRATEGIQUE DANS LE DOMAINE DES TICs signé entre le Gouvernement du Cameroun et HUAWEI en septembre 2018 à Beijing ». »

M. Benoit Wu, Directeur des relations publiques de Huawei Cameroun a assuré que le Groupe porte une attention particulière au transfert des connaissances et des compétences TIC en faveur de ses diverses parties prenantes. « Huawei ICT Competition s’inscrit pleinement dans la perspective de l’entreprise de promouvoir les compétences technologiques au service d’une éducation de qualité au Cameroun » a-t-il ajouté.

« Huawei ICT Compétition » entend être une récompense internationale axée autour d’un programme de compétition nationale, régionale et internationale qui permet aux meilleurs étudiants des universités partenaires de Huawei ICT Academy, de représenter leurs établissements et leurs pays dans les filières des réseaux et de télécommunications.

Pour rappel, ce concours dédié au secteur des TIC a débuté en 2015 et s’est rapidement développé à travers le monde. La finale mondiale de l’édition 2018-2019 a eu lieu à Shenzhen en Chine au mois de mai et a regroupé plus de 100 000 participants de plus de 60 pays.

À propos de Huawei

