La connectivité intelligente est catalyseur d'une nouvelle croissance du PIB, selon le rapport du Huawei Global Connectivity Index 2019

(HUAWEI) - Alors que la « connectivité intelligente » basée sur l'IA commence à avoir un impact significatif sur l'économie numérique et déclenche un point de basculement pour la transformation numérique, l'une des principales conclusions du rapport Global Connectivity Index (GCI) 2019 de Huawei estime que les pays dont l’indice dépasse 65 points, qui ont investi de façon continue dans la connectivité intelligente, peuvent espérer une augmentation du PIB supérieure à 1%. Le succès à l'ère de l’Intelligence dépend de la capacité de collaborer avec les autres à l'échelle mondiale.

Le 6ème rapport souligne le rôle de l'intelligence artificielle comme l'un des quatre principaux moteurs de la connectivité intelligente, aux côtés du haut débit, du cloud et de l'IoT. Tous les quatre ont le potentiel d'être d'importants catalyseurs de la croissance économique.

Un nouveau point de basculement pour la transformation numérique nationale

En 2016, le GCI a identifié le point d'inflexion des marchés émergents. Lorsqu'un pays obtient 35 points dans l'indice, il franchit le seuil au-delà duquel la croissance du PIB a un effet multiplicateur sur les investissements en TIC. L’étude a montré que l'effet de stimulation du point d'inflexion donnait également un avantage aux pays situés en haut de la courbe en S de l'GCI. Pour les pays dont le GCI est supérieur à 65, la courbe en S commence à se raidir à nouveau. Ces pays entrent dans un nouveau cycle de croissance. Les pays ayant les scores les plus élevés en matière de GCI peuvent tirer bénéfice de la connectivité intelligente pour accélérer la croissance économique jusqu'à 2,4 fois plus vite que les autres pays pour chaque point d'amélioration du GCI.

Le potentiel de hausse de l'IA peut stimuler la croissance économique

Les économies développées ne sont pas les seules à pouvoir bénéficier de la connectivité intelligente. L’étude constate également que les nations à tous les niveaux du développement numérique peuvent accéder au « potentiel de croissance de l'IA » comme stimulateur du PIB lorsqu'il est déployé par les industries et les organisations. Même pour les pays développés comme le Japon et les États-Unis, qui disposent d'infrastructures TIC de pointe, le potentiel de l'IA ne fait que commencer. Des pays comme la Chine, la Malaisie, l'Inde, les Philippines et l'Espagne ne sont pas non plus en manque. Ils déploient les technologies d'IA aussi rapidement.

Optimiser la connectivité intelligente grâce à la collaboration à l'échelle mondiale

Cette étude identifie également un autre moyen par lequel les pays en voie de développement peuvent stimuler un plus grand rendement économique à travers la collaboration mondiale. Parce que la connectivité intelligente repose sur la pérennisation des écosystèmes mondiaux, GCI 2019 identifie cinq rôles de partenaires qui peuvent collaborer entre domaines pour briser les silos organisationnels et obtenir rapidement des résultats commerciaux : Décideurs, scientifiques, collecteurs de données, entreprises de TIC et utilisateurs finaux.

« Nous constatons maintenant que la fusion de la 5G, de l'intelligence artificielle et du cloud a redéfini la connectivité », a déclaré Kevin Zhang, Directeur général de Huawei des Infrastructures TIC. « La connectivité intelligente accélère le développement de l'économie numérique, de sorte que les gouvernements et les chefs de file de l'industrie des pays en démarrage et en adoption devraient faire le choix des nouvelles technologies, donner la priorité aux plans nationaux de transformation numérique et bénéficier de la collaboration mondiale. Entre-temps, nous avons réalisé que la connectivité intelligente constitue une réponse à bon nombre des défis les plus complexes et les plus profondément ancrés dans les sociétés, notamment les changements climatiques et l'écart de richesse entre riches et pauvres. Huawei s'engage à redoubler d'efforts pour rendre la technologie, les applications accessibles à tous, et à apporter les avantages de la connectivité intelligente à chaque personne, foyer et organisation. » a-t-il ajouté.

Le GCI est conçu pour fournir des informations pratiques sur la manière dont les décideurs politiques et les acteurs économiques peuvent favoriser une plus grande réussite dans l'économie numérique. Les 79 pays évalués par le GCI 2019 représentent 95 % du PIB mondial et 84 % de la population mondiale.

Pour en savoir plus sur l'Indice mondial de connectivité 2019, consulter l'adresse suivante : http://www.huawei.com/minisite/gci/en/

