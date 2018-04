Deloitte dévoile ses principales prédictions Tech, Média et Télécoms pour 2018

(Agence Ecofin) - La traditionnelle étude annuelle du cabinet Deloitte, sur les prochaines tendances de l’industrie des Technologies, des Médias et des Télécommunications, est publiée. La nouvelle parution qui porte sur l’année 2018, révèle un nouveau basculement dans l’évolution des nouvelles technologies et leur consommation par la population mondiale.

Selon Deloitte, la Réalité augmentée ira grandissante au cours des prochaines années. Mais 2018 marquera son point d’expansion. La technologie qui n’était utilisée que pour des auto-portraits (s’ajouter des oreilles de chat, un nez de clown, etc.), va percer de nouveaux horizons. Elle commence déjà à faire son apparition dans les segments professionnels tels que la banque, l’éducation, la santé.

Autres prédictions de Deloitte, c’est le fort attrait des consommateurs pour les Smartphones. C’est le désir d’être connecté à tout moment qui va renforcer le choix des consommateurs pour ces appareils intelligents. Cependant, cet attrait pour le Smartphone va également entraîner une dépendance. En 2017, Deloitte estimait à 50, le nombre de fois qu’une personne consulte son Smartphone en une journée. En 2018, avec la prolifération de ces appareils, non seulement le nombre de dépendant va augmenter, mais le niveau de dépendance aussi avec l’apparition de nouvelles fonctionnalités.

La prolifération du Smartphone aura également un grand impact sur le développement du Machine Learning. L’intelligence artificielle fera de plus en plus le bonheur des grandes entreprises des secteurs de la finance et du commerce. En analysant les habitudes des utilisateurs de Smartphones, les entreprises pourront aisément proposer des schémas d’investissement ou de consommation plus efficace. La santé trouvera également un grand intérêt dans le Machine Learning. Le nombre de projet pilote mis en oeuvre dans ce domaine va doubler en 2018.

Dans l’univers des Médias, Deloitte estime que la disponibilité grandissante de l’Internet haut débit va susciter de nouvelles habitudes de consommation de la télévision et de la vidéo. Le direct en ligne va exploser. Il va générer 545 milliards de dollars US de revenus. Le streaming vidéo et audio, la musique en ligne, les jeux, l’actualité devraient porter à 680 millions, le nombre d’abonnements aux médias numériques. L’Internet sans fil à domicile, qui connaitra un fort développement, viendra renforcer cet attrait pour le direct aussi bien en zone urbaine que rurale.

L’Internet sans fil fera également le bonheur des compagnies de transports aériens qui vont se l’approprier très rapidement. Le service sera pour les voyageurs, l’un des points déterminants dans le choix d’une compagnie de transport. Deloitte prédit que plus de 2 000 avions commerciaux offriront la connectivité à bord et qu’un milliard de passagers choisiront ces appareils pour voyager.

Muriel Edjo