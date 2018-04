Alpha Condé, le président de la République de Guinée, souhaite que le pays fasse mieux que le Rwanda dans les TIC

(Agence Ecofin) - La 3ème édition de la semaine du numérique 2018 se tient à Conakry, en République de Guinée, du 17 au 20 avril 2018.

Au cours de cette rencontre internationale organisée par le ministère des Postes, Télécommunications et de l’Economie Numérique, en partenariat avec l’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP), le président de la République, Alpha Condé (photo), a exprimé son désir de voir la Guinée faire mieux que le Rwanda en matière de TIC, dans les prochaines années. Pour le chef de l’Etat, si « le Rwanda a déjà 4 000 kilomètres de fibre optique, cela veut dire que nous avons à travailler pour aller à 15 000 ou 20 000 kilomètres ».

Actuellement, le Rwanda est félicité par la majorité des organisations internationales, notamment les Nations Unies et la Banque mondiale, pour le grand intérêt qu’il a accordé au développement du secteur des TIC.

Le pays a enrichi son infrastructure télécoms à haut débit, amélioré l’accès de ses populations à Internet avec des prix abordables, inauguré des hubs de recherches technologiques, soutenu l’innovation technologique, mis l’accent sur les nouveaux métiers du numérique, fait des TIC un outil de bonne gouvernance.

Un investissement conséquent qui fait que le Rwanda détient actuellement un index de développement des TIC plus élevé que la Guinée, selon l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). Dans son classement, le Rwanda est à la 28ème place sur 47 pays d’Afrique. La Guinée occupe la 38ème place.

Pour atteindre et dépasser le Rwanda, Alpha Condé préconise une amélioration des connaissances des Guinéens sur l’informatique et le numérique, et en langue anglaise.

Pour ce qui est de l’illettrisme numérique, le président de la République estime qu’il freine par exemple l’appropriation des nouvelles technologies par l’administration publique. Investir dans des technologies pas du tout maîtrisées, reviendrait ainsi à investir à perte.

Pour la langue anglaise, le chef de l’Etat considère qu’il devient nécessaire de l’enseigner dès le primaire parce que « l’essentiel de la nouvelle technologie est en anglais ».