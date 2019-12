Nigéria : début des travaux FEED pour la construction de la première raffinerie de condensats du pays

(Agence Ecofin) - Au Nigéria, les sociétés d’ingénierie National Engineering and Technical Company (NETCO) et KBR viennent de lancer l’exécution de la conception technique préliminaire (FEED) de ce qui sera la première raffinerie de condensats du pays. Piloté par la société locale Seplat Petroleum Development, le projet devrait faire l’objet d’une décision finale d’investissement en juillet 2020.

En tant que partie prenante majeure dans l’industrie, la société publique du pétrole (NNPC) a, par le biais de son directeur général Mele Kyari, exprimé sa satisfaction pour la mise en œuvre de ce projet qui s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour mettre fin aux importations de produits pétroliers d’ici 2023.

« Il est important pour ce pays que nous sécurisions tous nos besoins en produits pétroliers. Nous avons un mandat clair de la part du Président pour mettre fin aux importations de pétrole et nous pensons que cela peut être fait. Le raffinage du condensat est quelque chose qui nous passionne à la NNPC et c’est un objectif qui a besoin d’être soutenu », a affirmé M. Kyari.

Pour l’instant, la capacité prévue de l’usine n’a pas été annoncée, mais des sources proches du dossier indiquent qu’elle sera assez conséquente pour traiter tout le condensat extrait sur place.

Le Nigéria importe plus de 80 % de ses besoins en produits pétroliers. Une situation paradoxale pour le pays qui est le plus important producteur de pétrole du continent. Des efforts sont néanmoins en cours pour renverser cette tendance notamment la construction de la raffinerie pétrolière d’Aliko Dangote et d’autres unités modulaires.

Olivier de Souza