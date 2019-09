Le groupe camerounais Financial & Investment Corp veut construire une usine d’engrais à base d’eau de mer à Kribi

(Agence Ecofin) - Guillaume Liiga Lissouck, président du conseil d’administration (PCA) de la société camerounaise, Financial & Investment Corporation SA (Fic SA), et Marthe Angeline Mindja, directeur général de l’Agence de promotion des investissements (API), ont signé le 12 septembre dernier à Yaoundé, une convention de 6,8 milliards de FCFA, relative à la construction d’une usine d’engrais à base d’eau de mer à Kribi, cité portuaire du sud du Cameroun.

L’usine créée par la Fic SA va fabriquer du fertilisant dénommé « SF94 » mis au point par un procédé exclusif protégé par un copyright international déposé par son inventeur français Jean Paul Normand.

Sur une superficie de 4 ha, cette usine vise une production de 4 millions de litres par an. « Cette production est susceptible de connaître un accroissement de l’ordre de 100% pour passer à 8 millions de litres de fertilisants en tout début de la quatrième année », indique M. Liiga Lissouck. Il est par ailleurs prévu la création de 364 emplois directs.

Dans le volet social, le promoteur s’est engagé à apporter une assistance technique au gouvernement camerounais en matière de conception, d’encadrement et d’implémentation des politiques publiques relative au secteur, ainsi qu’à l’introduction de cette filière dans les programmes d’enseignement et l’élaboration des curricula.

Par ailleurs, la Fic SA va mettre en place au Cameroun un centre de formation et d’initiation des jeunes recrutés à ces techniques de pointe. En partenariat avec le gouvernement, l’entreprise va opérer le transfert de technologie au profit des Camerounais suivant les spécifications du projet, et réserver au minimum 30% de ces besoins en biens et services aux PME camerounaises dans le cadre de la sous-traitance locale.

L’API de son côté devra faciliter des exonérations fiscales à l’entreprise (douane, TVA, fiscalité interne, droits d’enregistrement, etc.). Ces aspects fiscaux, liés à la phase d’installation, ne doivent pas excéder cinq ans. À la phase d’exploitation, pas plus de dix ans. « La phase des études de projet est déjà lancée. Donc nous devons obtenir les terres à Kribi dans quelques mois, maximum deux mois », rassure le promoteur.

Sylvain Andzongo