Gabon : coup de jeune sur les logos de la Sobraga

(SOBRAGA) - C’est à l’occasion de la fête du personnel organisée le 19 avril que furent présentées les nouvelles identités graphiques des sociétés SOBRAGA, SOBOLECO et SOVINGAB. Economie Gabon + a souhaité poser quelques questions à M. Joël Gallato, Directeur Commercial et Marketing du groupe Castel au Gabon.

Economie Gabon + : Pourquoi changer aujourd’hui le logo de vos sociétés ?

Joël GALLATO : Dans le Groupe Castel, nous pensons qu’il est primordial que notre identité visuelle soit en accord avec les messages que la société souhaite porter.

Au Gabon, la SOBRAGA a beaucoup évolué ces dernières années et a beaucoup investi pour que la qualité de ses produits soit arrimée aux plus hauts standards mondiaux, et pour que ses marques soient en accord avec le dynamisme perceptible d’un monde toujours plus connecté et surtout pour se positionner comme l’entreprise préférée des gabonais.

Il était donc cohérent de faire évoluer notre premier vecteur de communication avec nos consommateurs, à savoir le logo de nos sociétés. Les deux autres sociétés du Groupe Castel au Gabon, SOBOLECO et SOVINGAB ont fidèlement suivi le mouvement. Ce nouveau graphisme témoigne de l’engagement et de l’action qui répondent aux caractéristiques fondamentales de SOBRAGA.

Economie Gabon + : Est-ce aussi une réaction vis-à-vis de vos concurrents ?

Joël GALLATO : Nous ne nous sommes jamais endormis sur notre notoriété. Chez Sobraga, depuis plus de 50 ans, l’esprit d’équipe est au cœur de nos valeurs, parce que nous savons qu’ensemble nous sommes toujours plus forts. Notre culture d’entreprise nous enseigne chaque jour à cultiver cette solidarité et cette cohésion qui nous permettent d’engranger les succès et les distinctions. Donc, pour répondre à votre question, ce coup de jeune sur les logos que nous vous présentons aujourd’hui est assurément l’expression d’un modernisme qui permettra à nos trois entités de mieux valoriser ce qu’elles sont : des sociétés innovantes et engagées. Nous sommes surtout aussi viscéralement liées à l’ensemble de la population gabonaise avec un historique que nous valorisons dans notre logo à travers la présence de la panthère et le rappel fort de notre ancrage local : « les brasseries du Gabon », « les eaux du Gabon », les vins du Gabon », pour chacune de nos trois sociétés : SOBRAGA, SOBOLECO et SOVINGAB.

Economie Gabon + : Que représente le groupe Castel au Gabon ?

Joël GALLATO : Le Groupe Castel bénéficie d’un maillage industriel unique sur l’étendue du territoire, avec 6 usines. Ce sont près de 1500 emplois directs et des dizaines de milliers d’emplois indirects sur l’ensemble du territoire gabonais à travers son réseau de grossistes, de dépôts ou de débits de boissons. Cela nous confère une grande responsabilité dont nous sommes conscients. Responsables vis-à-vis de nos consommateurs et de nos partenaires pour fournir toujours le meilleur service. Responsables envers notre pays et notre environnement pour planifier une croissance durable et partagée. Notre responsabilité fait de nous des leaders et nous pousse à toujours viser l’excellence.