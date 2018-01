Samsung souhaite investir de manière à doubler la contribution africaine à son chiffre d'affaires

(Agence Ecofin) - Samsung, le géant sud-coréen, connu en Afrique pour la vente de téléphone portables, a indiqué qu'il comptait doubler son chiffre d'affaires dans la région au cours des cinq prochaines années. L'ambition selon Sung Yoon, son responsable des ventes en Afrique, est de faire que le continent noir réalise une contribution de 20% sur ses ventes.

Dans les détails, Sung Yoon explique que la stratégie pour y parvenir, passe par la multiplication des points de vente sur le continent. Ces points permettront au groupe d'écouler plus facilement ses principaux produits que sont les téléphones portables et surtout les téléviseurs.

Samsung répond déjà à la demande de 50% des besoins du continent en téléphones portables. « Nous pensons que l'Afrique sera très importante dans le futur », a déclaré Sung Yoon. La montée en puissance des chaînes de télévisions numériques et un goût toujours plus poussé pour les téléphones à usage multiples, créent une forte demande pour des appareils plus sophistiqués.

Si le géant coréen a battu à plate couture les grands leaders occidentaux d'antan (Nokia Blackberry ou encore Ericsson) il devra faire face à la concurrence d'autres pays d'Asie notamment la Chine ou encore l'Inde. Sur le marché africain des produits électroniques, on voit arriver chaque jour de nouvelles marques qui, tout au moins en terme de fonctionnalités, apportent satisfaction à leurs acquéreurs.

Idriss Linge