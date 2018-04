Kenya : EABL prévoit de démarrer la fabrication du spiritueux Captain Morgan 750 ml en mai

(Agence Ecofin) - Au Kenya, la East African Breweries Ltd (EABL) envisage de faire sortir la première bouteille de 750 ml du spiritueux à base de rhum Captain Morgan de son usine, d’ici le mois prochain.

Ce nouveau produit annoncé en décembre dernier, devrait être livré aux consommateurs à un prix compris entre 800-900 shillings, soit 400 shillings de moins que le tarif de son équivalent importé.

Pour le brasseur, cette stratégie vise à élargir l’offre de spiritueux afin de surfer sur la dynamique du marché kenyan et renforcer sa présence sur un segment qui reste également le terrain de jeu de Pernod Ricard, n° 2 mondial des Vins et Spiritueux et du fabricant local Africa Spirits.

« Le liquide est adoré. Nous nous attelons à sa démocratisation afin de le rendre plus accessible », confie à Reuters, Andrew Kilonzo, responsable des ventes des marques premium de spiritueux de EABL.

Le groupe entend réaliser sur les 5 prochaines années, environ 50 % de son chiffre d’affaires avec ses activités dans les spiritueux, contre 30% en 2017.

Il a enregistré en 2017, une croissance de 14% de son segment spiritueux au Kenya et plus globalement de 26% en Afrique de l’Est.

Détenue à 50,1% par le Britannique Diageo, leader mondial des spiritueux, la compagnie a indiqué avoir entamé le déboursement de l’enveloppe de 1,4 milliard de shillings allouée à sa division Spiritueux.

Espoir Olodo