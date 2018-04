Côte d'Ivoire : Solibra mettra aujourd’hui sur le marché, sa boisson Vimto en verre consigné

(Agence Ecofin) - La Société de limonaderies et basseries d’Afrique (Solibra), filiale du groupe français Castel, lancera ce lundi, sa boisson Vimto en verre consigné sur le marché ivoirien.

Ce produit, mélange de fruits rouges et d’épices, sera produit localement et proposé aux consommateurs sous forme de bouteilles de 30 cl et 60 cl à des prix respectifs de 300 Fcfa et 500 Fcfa.

Avec cette nouveauté, Solibra espère partir à l’assaut du segment fruits rouges principalement porté vers les jeunes âgés de 16-25 ans.

Ce faisant, la compagnie devrait différencier son offre et se démarquer sur un marché ivoirien où la concurrence sur le segment bière reste vive du fait de la présence de Brassivoire, filiale du Néerlandais Heineken.

Pour rappel, Solibra détient 2/3 de parts de marché en volumes sur le marché des bières. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 193 milliards Fcfa au terme de son exercice 2017.

Espoir Olodo