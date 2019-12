Afrique du Sud : GPI cèdera des actifs dans la chaîne de restauration Burger King

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, Grand Parade Investments (GPI) a indiqué être en pourparlers pour céder des parts dans la chaîne de restauration Burger King, dont elle détient la franchise.

Si les raisons de cette démarche n’ont pas été précisées, il faut souligner qu’elle survient dans un contexte où Burger King a affiché de bonnes performances durant son exercice 2019 achevé le 30 juin dernier.

Ayant enregistré une perte de 27,1 millions de rands, un an plus tôt, elle a engrangé un profit de 11,7 millions de rands avec un bond des ventes des nouveaux restaurants et l’amélioration des activités dans les anciens stores.

En outre, Burger King comptait au 30 juin dernier, 92 restaurants avec 18,6 millions de clients servis contre 15,6 millions au terme de son exercice 2018.

Pour rappel, GPI a signé un accord de franchise à long terme avec Burger King en novembre 2012 en pariant sur l’essor du marché sud-africain de la restauration rapide. 6 mois plus tard en mai 2013, le groupe ouvrait son premier restaurant dans la nation arc-en-ciel à Cape Town.

