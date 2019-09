Ethiopie : un parc dédié au cuir sera installé dans la région d’Oromia

(Agence Ecofin) - Après 5 ans d’attente, la société éthiopienne Industrial Park Development Corporation (IPDC) vient d’acquérir un terrain de 290 hectares pour l’édification d’un parc industriel spécialisé dans le cuir dans la région d’Oromia.

Basée dans la ville de Modjo, cette infrastructure d’un coût estimé entre 60 et 80 millions d’euros sera financée en partie par l’Union européenne (UE).

Selon les informations du quotidien Addis Fortune, le parc accueillera 11 petites et moyennes industries qui produisent des articles semi-finis et finis et sera équipé d’une unité de traitement des eaux usées.

Le projet avait été retardé, en raison du refus des agriculteurs d’être relocalisés. Ceux-ci estimaient les compensations financières insuffisantes.

Une fois installé, le parc de Modjo sera le troisième dédié au cuir dans le pays.

Dotée du plus vaste cheptel du continent, l’Ethiopie a identifié la chaîne de valeur du cuir et des produits du cuir comme étant l’un des secteurs prioritaires pour son industrialisation et envisage d’être un fournisseur majeur pour les maisons de couture d’Europe et d’Asie.

Le pays accueille déjà de nombreuses entreprises dans le secteur, à l’instar du chinois Huajian et du taïwanais George Shoe.

L’industrie locale du cuir emploie près de 20 000 personnes.

Espoir Olodo