la-ville-et-la-chambre-de-commerce-de-bordeaux-honorent-pierre-castel-pour-son-engagement-africain

(GROUPE CASTEL ) - C’est un entrepreneur de premier plan pour la France et l’Afrique que la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux a tenu à honorer le 15 octobre 2018 au Palais de la Bourse à Bordeaux. L’événement était solennel et rassemblait autour du Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, Monsieur Patrick SEGUIN et de l’adjoint au maire de Bordeaux, Pierre de Gaétan NJIKAM, de hautes personnalités françaises et africaines du monde des affaires et des médias. Président du groupe qui porte son nom, Pierre CASTEL a beaucoup contribué au renforcement des relations économiques entre la France et l’Afrique. Ses défis actuels sont orientés vers la promotion des secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’agritech, et de l’agro ressources, filières à forte valeur ajoutée et facteurs de réduction de la pauvreté en Afrique.

La médaille de la reconnaissance de la ville de Bordeaux

La médaille décernée au Président Pierre CASTEL, le 15 octobre 2018 au Palais de la Bourse à Bordeaux, par l’adjoint au Maire de Bordeaux, Pierre De Gaétan NJIKAM, récompense le mérite, l’engagement d’un bienfaiteur et d’un grand investisseur bordelais dont les actions ont contribué pour beaucoup au rayonnement à l’international et notamment en Afrique de la ville de Bordeaux et de la région Nouvelle Aquitaine.





Pour le Maire de Bordeaux, Alain JUPPE, il s’agit de rendre hommage à un industriel et à un grand acteur du développement durable, le Président Pierre CASTEL. Voici un extrait du discours du Maire de Bordeaux.

« Monsieur le Président, Cher Pierre Castel,

C’est un vrai plaisir pour moi d’accompagner à vos côtés le lancement de ce prix porté par le Fonds de dotation que vous avez créé il y’a un an. Agir pour l’Afrique, tout un programme. Je suis moi aussi convaincu qu’il faut agir pour l’Afrique et avec l’Afrique… Il nous faut accompagner le développement de tous ces pays pour qu’ils soient en mesure d’offrir à leurs populations des perspectives d’avenir, un emploi, la paix, la stabilité, pour que l’exil ne soit pas le seul horizon de ces populations. Cela veut dire contribuer à l’aide au développement, certes, mais aussi investir en Afrique, former les jeunes pour qu’ils aient les outils leur permettant de maîtriser leur destin. C’est le sens du Fonds de dotation Pierre Castel qui promeut l’entrepreneuriat des jeunes et les accompagne dans leurs projets… Vous connaissez tous, le chef d’entreprise à la tête d’un groupe historique et familial, né du négoce du vin et qui a su diversifier ses activités en France, en Europe et en Afrique dans le secteur des boissons et de la distribution. Il peut être fier d’être à la tête, depuis Bordeaux, du 3e opérateur mondial du vin à partir de cette entreprise familiale créée en 1949.» Alain JUPPE, Maire de Bordeaux.

Le socle d’une volonté

Pour Pierre De Gaëtan NJIKAM, Adjoint du Maire de Bordeaux et Directeur Général du Fonds de dotation Pierre CASTEL, Agir pour l’Afrique, le Fonds de dotation Pierre CASTEL est d’abord le socle d’une volonté, la volonté du Président Pierre CASTEL qui est devenue collective, avec l’ensemble des administrateurs du Fonds qui se mobilisent autour du projet et autour du Président Pierre CASTEL pour contribuer à la formation des jeunes et au développement de l’Afrique.

« Dans le questionnement que j’avais à un moment donné de ce que je pouvais faire pour l’Afrique, j’ai rencontré un homme exceptionnel, le Président Pierre CASTEL. Un homme qui connaît et aime l’Afrique. La particularité du Fonds de dotation Pierre CASTEL c’est d’avoir choisi un axe assez inédit et malheureusement insuffisamment aidé : l’entrepreneuriat agricole. Les actions du Fonds de Dotation Pierre CASTEL sont orientées vers trois grandes actions :

Le PRIX Pierre CASTEL qui concerne l’attribution chaque année d’un montant de 15 000 euros, à un lauréat par pays, entrepreneur dans la filière agricole ;

Le partenariat avec les universités et écoles agricoles qui concerne l’attribution chaque année d’une bourse d’études à un étudiant par pays dans une filière supérieure d’agronomie. L’objectif du Président Pierre CASTEL c’est de favoriser le séjour à Bordeaux, des ingénieurs et techniciens agricoles qui se destinent à l’agriculture.

Le financement ou le co-financement des actions et projets agricoles à fort impact dans le domaine de l’agriculture, en Afrique et en France, ainsi que la garantie bancaire pour de jeunes entrepreneurs et porteurs de projets.» a déclaré Pierre De Gaëtan NJIKAM.

A propos du Groupe Castel

Fondé en 1949 à Bordeaux, le Groupe CASTEL est un groupe agro-industriel qui prend ses racines en Afrique sub-saharienne où il est un des acteurs majeurs du marché des boissons hygiéniques (bière, boissons gazeuses, eau). Il est également présent dans le sucre, la farine et l’huile d’olive. Le groupe CASTEL est le N° 1 français du vin, le N° 2 Africain des boissons hygiéniques. Le groupe CASTEL emploie en Afrique près de 20 000 collaborateurs, dont 95 % d’Africains.