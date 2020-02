Côte d’Ivoire : Farmers Solidarity, une coopérative de producteurs de cacao, se lance dans la fabrication du chocolat

(Agence Ecofin) - La coopérative de producteurs de cacao « Farmers Solidarity » a présenté récemment les premières tablettes de chocolat réalisées par son unité de production basée à Divo (ville du sud-ouest de la Côte d’Ivoire).

Mise en place en décembre dernier, grâce à l’appui financier d’un partenaire dont l’identité n’a pas été dévoilée, cette petite unité de transformation a déjà pu produire 600 tablettes de chocolat.

S’exprimant sur les motivations de ce projet, le PCA de Farmers Solidarity, Koua Alphonse, a indiqué que « la Côte d’Ivoire est le premier pays producteur de fèves de cacao dans le monde, et nos parents paysans n’ont toujours vendu que des fèves de cacao. 60 ans après, on ne devrait plus continuer à vendre des fèves, alors que nous, leurs enfants, avons aujourd’hui l’intelligence et la technique pour faire de la transformation et produire du chocolat ».

A en croire Koua Alphonse, sa structure compte étendre ses unités de production dans tout le pays, en amenant davantage de coopératives de producteurs de cacao à participer au projet.

André Chadrak