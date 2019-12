Kenya : Bidco Africa s’allie à Land O’Lakes pour moderniser sa fabrique d’aliments pour animaux

(Agence Ecofin) - La compagnie kenyane Bidco Africa, spécialisée dans les biens de consommation s’est associée avec la coopérative agricole américaine Land O’Lakes pour injecter 1,2 milliard de shillings (12 millions $) dans la modernisation de son usine d’aliments pour animaux située à Nakuru.

Cet investissement devrait permettre à l’unité de disposer d’une capacité de transformation de 28 tonnes de matière première par heure et d’introduire sur le marché local, 4 nouveaux produits destinés aux bovins et aux porcins.

« Nous travaillons avec 30 000 producteurs qui nous fourniront en maïs, tournesol et soja pour l’extraction des produits huileux. Une fois traités, les tourteaux de soja et de tournesol ainsi que les germes de maïs seront utilisés pour fabriquer de nouveaux aliments fortifiés et adaptés aux différents besoins nutritionnels du bétail », a indiqué Chris Diaz, directeur de Bidco.

Pour rappel, Land O’Lakes est basée dans l’état du Minnesota et opère dans les produits laitiers, l’alimentation animale et la distribution de semences, d’engrais et de produits phytosanitaires.

