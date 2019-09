Afrique : des entreprises chinoises vont investir 1,4 milliard $ dans l’énergie et les mines

(Agence Ecofin) - Des entreprises chinoises se sont engagées à investir 1,4 milliard $ dans des projets d’énergie bancables en Afrique. Elles ont pris cet engagement lors de la visite à Pékin de la Chambre africaine de l’énergie (CAE), une organisation réunissant les acteurs gouvernementaux et les entreprises engagés dans le développement du secteur énergétique africain.

Ces fonds seront injectés dans les secteurs de l’électricité et des énergies renouvelables, du pétrole et du gaz, ainsi que des mines.

« Le plus encourageant pour nous est qu’au-delà de leur appétit d’investissement pour l’Afrique, les entreprises chinoises expriment clairement leur intention d’investir dans la production du contenu local et le renforcement des capacités de fabrication locales », a affirmé NJ Ayuk, le président exécutif de la CAE.

Les compagnies africaines espèrent, entre autres, pouvoir tirer parti de l’appétit croissant de la Chine pour le gaz naturel liquéfié. Ce dernier a utilisé 276,6 milliards de mètres cubes de la ressource en 2018, ce qui représente une augmentation de 16,6 % de sa consommation par rapport à l’année précédente.

La Chambre a discuté, entre autres, avec les compagnies chinoises de l’opportunité d’investissement, non seulement dans les projets pétroliers, gaziers et miniers en amont, mais également dans les infrastructures de stockage et de raffinage.

Gwladys Johnson Akinocho

