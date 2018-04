Kenya : United Aryan entamera la construction d’une usine textile de 114 millions $ dans deux ans  

(Agence Ecofin) - Au Kenya, la compagnie dubaïote United Aryan, exerçant actuellement dans la zone franche industrielle d’exportation de Ruaraka, a annoncé qu’elle lancera la construction d’une usine textile d’ici les deux prochaines années, rapporte Businessdailyafrica.

L’infrastructure sera établie sur 8 hectares dans la région d’Olkaria au Sud du lac Navaisha et nécessitera un investissement de l’ordre de 11,5 milliards de shillings (114 millions $).

Elle comprendra 6 unités dotées de 84 lignes de confection d’une capacité de production de plus de 100 000 pièces de vêtements par jour.

Selon Pankaj Bedi, fondateur et président de United Aryan, les articles manufacturés seront destinés à la consommation intérieure et à l’exportation vers d’importants marchés comme les USA et l’Europe. Ce projet devrait permettre de générer 10 000 emplois directs et 40 000 emplois indirects.

Le segment des textiles et vêtements représente l’un des principales branches de l’industrie manufacturière au Kenya.

Comptant pour près de 9% du PIB en 2016, le sous-secteur mobilise 300 000 personnes. Les articles d'exportation sont principalement orientés vers les Etats-Unis dans le cadre de l’AGOA.

Espoir Olodo