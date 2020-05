China Mobile et Huawei annoncent « le service 5G le plus élevé du monde »

(HUAWEI) - Le nouveau site 5G à une altitude de 6500 mètres montre la capacité à acheminer le réseau jusqu'au sommet du mont Everest

China Mobile et Huawei ont conjointement porté la connectivité 5G à de nouveaux sommets en amenant le réseau au pic du Mont Everest suite à l'achèvement de la plus haute station de base 5G du monde à 6 500 mètres d'altitude.

Avec le lancement du réseau de fibre optique Gigabit à l'altitude de 6 500 mètres, Huawei permet à China Mobile d'exploiter son réseau double Gigabit sur le Mont Everest.

À l'occasion du 60e anniversaire de la première ascension réussie au mont Everest depuis le versant nord, et du 45e anniversaire de la première mesure officielle précise du Mont Everest en Chine, le réseau 5G sur le mont Everest fournira des services de communication pour cette très importante re-mesure du mont Everest en 2020.

Huawei a offert ses solutions de bout en bout dans la construction du réseau double Gigabit Everest de China Mobile, où des stations de base ont été construites au camp de base à l'attitude de 5300 mètres, au Camp de transition à 5800 mètres et au Camp avancé à 6500 mètres. Les technologies 5G Antenna Unit (AAU) et Slicing Packet Network (SPN) de Huawei sont appliquées à ces stations de base, où la maintenance et l'optimisation du réseau sont effectuées par une douzaine de spécialistes stationnés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans des régions situées à des altitudes de 5300 mètres et plus, pour assurer le bon fonctionnement du réseau.

Entièrement intégrée dans un format compact, la 5G AAU de Huawei est facile à déployer et à installer. Elle est particulièrement adaptée aux infrastructures dans des environnements extrêmes. Dans ce projet, un réseau en mode « autonome plus non autonome » (SA+NSA) relie cinq stations de base 5G. Parallèlement, la connectivité rapide et de grande capacité de la 5G est obtenue grâce à la technologie MIMO massive de Huawei qui permet une vitesse fulgurante et une large bande passante.

Très fiable et offrant une excellente couverture, le MIMO massif de Huawei, avec ses faisceaux étroits tridimensionnels très flexibles, fonctionne particulièrement bien à la verticale sur le mont Everest. À l'altitude de 5 300 mètres, la vitesse de téléchargement en aval de 5G dépasse 1,66 Gbps, alors que la vitesse en amont atteint 215 Mbps.

Parallèlement, la qualité et la continuité des réseaux sont garanties par les solutions Intelligent OptiX Network de Huawei, avec le transfert de données de vidéos haute résolution, la diffusion en direct de la RV et autres, grâce à des passerelles d'entreprise dotées de connexions 1 Gbps en amont/en aval. Le camp de base de l'Everest, à 5300 mètres, est entièrement couvert à une vitesse de 1,43 Gbps, grâce au Gigabit ONT. Le PON OLT 10G et la plate-forme 200G de transmission à très haut débit de Huawei peuvent gérer intelligemment le débit de données, ce qui permet aux familles et aux entreprises de bénéficier d'un accès Internet super rapide dans des régions aussi élevées.

Avec son système de vidéosurveillance intelligente HoloSens, Huawei assure une qualité de streaming avec des capacités d'optimisation et de localisation des pannes en un seul clic, maintenant les réseaux toujours actifs même à l'altitude de 6500 mètres au sommet de l'Everest.

Huawei croit fortement que la technologie rend le monde meilleur. La beauté du Mont Everest peut être révélée grâce à la vidéo haute définition 5G et à l'expérience de la RV, ce qui permet également aux alpinistes, scientifiques et autres spécialistes de mieux comprendre la nature. Cet établissement révolutionnaire sur le Mont Everest prouve une fois de plus que la technologie 5G relie harmonieusement l'humanité et la Terre.

