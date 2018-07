Kenya : productions en hausse à Kwale au deuxième trimestre 2018

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Base Resources a publié mercredi son bilan opérationnel pour le compte du deuxième trimestre 2018, rapportant une augmentation de la production d’ilménite, de rutile et de zircon à sa mine Kwale, au Kenya.

Entre avril et juin, la société a enregistré une production record de rutile de 24 451 tonnes comparativement aux 21 634 tonnes du trimestre précédent. Dans le même temps, la production d’ilménite est passée de 111 630 t à 114 773 t, tandis que celle de zircon a augmenté de plus d’une centaine de tonnes à 9 286 t.

Par ailleurs, les ventes de rutile au cours du trimestre sont restées pratiquement stables par rapport au trimestre précédent (25 635 tonnes), tandis que celles d’ilménite ont baissé, passant de 140 665 t à 107 170 t, et celles de zircon de 9 884 t à 9 007 t.

Toutefois, Base Resources a indiqué que malgré cette baisse importante des ventes d’ilménite au cours du trimestre, la hausse des prix du rutile et de zircon a fait passer ses revenus moyens par tonne de 314 $ à 376 $.

Pour l’exercice en cours, Base prévoit de produire entre 88 000 t et 93 000 t de rutile, entre 420 000 t et 450 000 t d'ilménite et entre 32 000 t et 37 000 t de zircon.

Lire aussi :

23/05/2017 - Kenya : Base Resources lèvera 32,6 millions $ pour financer la deuxième phase du projet Kwale