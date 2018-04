Madagascar : plusieurs centaines de certificats fonciers distribués à Taolagnaro

(Agence Ecofin) - Deux cent cinq certificats fonciers viennent d’être remis aux occupants traditionnels de terres à Taolagnaro, dans le Sud-Est de Madagascar, par le Ministère auprès de la Présidence chargé des projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement en collaboration, avec la compagnie minière QIT Madagascar Minerals (QMM), détenue à hauteur de 80% par Rio Tinto et de 20% par l'Etat malgache. C’est ce que rapporte L’Express de Madagascar.

« C’est la concrétisation de la convention-cadre signée le 17 mars 2016 à Taolagnaro entre le gouvernement malgache, les collectivités décentralisées, les représentants des associations des occupants traditionnels des terres et la Rio Tinto QMM.», précise le communiqué publié à ce propos par la compagnie minière.

QMM qui exploite de l’ilménite sur le périmètre minier de Mandena, s’est engagé depuis 2013 dans le processus de sécurisation foncière des riverains, notamment à travers « la création d’associations des occupants traditionnels du sol, la formation des occupants sur la législation minière, foncière et forestière, le renforcement des capacités des occupants traditionnels du sol et de l’équipe responsable de la sécurisation foncière et des dialogues continus.», précise le site d’information.