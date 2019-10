Ghana: aucun souci sur le barrage d’Akosombo, clarifient les autorités

(Agence Ecofin) - Au Ghana, le directeur par intérim de la production électrique au barrage d’Akosombo, a tenu à démentir les rumeurs circulant à propos de l’infrastructure. Ken Arthur a en effet rassuré que non seulement l’infrastructure ne s’effondre pas, mais qu’elle a encore de nombreuses années d’exploitation devant elle.

La conférence de presse organisée dans ce cadre vient à la suite d’un article publié dans un journal local et affirmant que le barrage hydroélectrique de plus de 50 ans serait dangereux pour les populations et nécessiterait d’être démantelé.

Ken Arthur a tenu à préciser que tant que le barrage serait bien entretenu comme il l’est actuellement, il sera en bon état et pourra fonctionner pendant plusieurs années encore. Des inspections sont également réalisées tous les cinq ans sur l’état du barrage et la dernière menée en 2015 a constaté le bon état de l’ensemble de la structure.

Rappelons que le barrage d’Akosombo une capacité installée de 1 020 MW et a été mis en service en 1970 sur la rivière Volta.

Gwladys Johnson Akinocho

