Zambie-Zimbabwe : trois groupements d’entreprises présélectionnés pour le barrage de Batoka (2 400 MW)

(Agence Ecofin) - La Zambie et le Zimbabwe ont préselectionné trois consortia d’entreprise pour la construction de la centrale hydroélectrique commune de Batoka Gore. Il s’agit du consortium de General Electric et de Power Construction Corporation of China, de Salini Impregilo en collaboration avec un groupe d’entreprises chinoises ayant à leur tête la Three Gorges Corporation, et le groupement constitué par la China International and Water Electric Corporation et la China Gezhouba Group Company.

Les groupements qui ont passé la première phase des sélections ont jusqu’au mois d’avril prochain pour soumettre leur offre finale. Le constructeur sera définitivement connu en septembre 2019. En attentant, des études de faisabilité préparatoires sont en cours pour la centrale d’une capacité de 2 400 MW et devraient s’achever d’ici la fin du premier trimestre de cette année.

« Ce projet sera réalisé dans le cadre d’un schéma ou le constructeur construira et exploitera la centrale financée par ses soins avant d’en transférer la propriété aux Etats (BOT). Ainsi, il n’exercera aucune pression fiscale sur les gouvernements de la Zambie et du Zimbabwe, puisqu’aucune garantie souveraine n’est exigée pour sa mise en place.», a affirmé le ministère zambien des Finances dans un communiqué.

Gwladys Johnson Akinocho