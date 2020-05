Nigeria : les détournements d’Abacha rapatriés ne financeront pas le barrage de Mambilla (présidence)

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, le gouvernement fédéral vient de revenir sur l’une de ses déclarations. Les fonds détournés par l’ex-dictateur Sani Abacha ne financeront pas en partie le barrage hydroélectrique de Mambilla.

Il y a quelques jours, Garba Shehu (photo), le porte-parole de la présidence avait affirmé que les 311 millions $ retournés par les États-Unis seraient consacrés à trois des projets prioritaires portés par le gouvernement fédéral, dont le barrage. Il est revenu sur ces déclarations plus tard, affirmant qu’il s’était « trompé dans ses notes ».

« Bien que Mambilla et la route express Est-ouest soient considérés comme des projets prioritaires, j’ai vérifié et ils sont exclus des accords signés entre le Nigeria, les États-Unis et le Royaume-Uni. Selon ce document, seuls le Second pont du Niger, la voie express Abuja-Kaduna-Kano et la voie express Lagos-Ibadan bénéficieront des fonds rapatriés qui sont domiciliés à la NSIA. Je prie tous les médias imprimés et digitaux de prendre note de cette correction et de faire les corrections nécessaires à leurs précédentes publications sur le sujet », a affirmé le porte-parole dans un communiqué.

Gwladys Johnson Akinocho

