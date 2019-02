Bénin-Togo : des travaux de modernisation offrent 30 ans de plus au barrage de Nangbéto

(Agence Ecofin) - Des travaux de modernisation permettront à la centrale hydroélectrique de Nangbéto d’avoir une durée de vie supplémentaire de 30 ans. Les travaux d’un coût estimé à 25 millions $ ont été confiés à la compagnie d’ingénierie Voith Hydro par la Communauté électrique du Bénin, l’entité en charge de la gestion de la centrale.

Ils dureront jusqu’en 2022 et consisteront en la réhabilitation des générateurs, l’inspection des turbines, le remplacement des lames et la réhabilitation du système de refroidissement. Ces opérations se feront de telle sorte qu’une des deux turbines de 32,5 MW constituant le barrage soit toujours connectée au réseau afin de fournir de l’énergie.

L’infrastructure d’une capacité de 65 MW est la seule alimentant le Bénin et le Togo. Elle est en fonction depuis 35 ans.

En outre, une installation de traitement d’eau sera implantée à côté de l’infrastructure afin de fournir de l’eau potable aux populations alentour.

« Ce projet et la coopération réussie avec nos partenaires locaux nous fournissent une bonne base pour réaliser des travaux de modernisation supplémentaires en Afrique du Centre et de l’Ouest. En outre, le continent africain a un potentiel hydroélectrique non exploité important. Nous voulons l’utiliser pour accroître la fourniture régionale en électricité », a affirmé Heike Bergmann, le directeur adjoint des ventes en Afrique chez Voith Hydro.

Gwladys Johnson Akinocho