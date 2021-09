GERD : Le Conseil de sécurité de l’ONU appelle à la poursuite des négociations avec l’Union africaine

(Agence Ecofin) - La Saga du barrage hydroélectrique de la Grande renaissance se poursuit alors que le second remplissage est achevé sans accord entre les trois parties et que la mise en service des deux premières turbines est imminente.

Le Conseil de sécurité des Nations unies invite l’Ethiopie, l’Egypte et le Soudan à reprendre les négociations sur le barrage de la Grande renaissance (GERD) afin de parvenir à un accord contraignant « dans un délai raisonnable ».

Les 15 membres du Conseil de sécurité ont publié une déclaration officielle appelant les trois pays à faire avancer le processus de négociation de manière constructive et coopérative en coordination avec l’Union africaine. « Le Conseil de sécurité souligne que cette déclaration n’établit aucun principe ou précédent dans d’autres différends relatifs aux eaux transfrontalières », précise le communiqué.

En juillet dernier, l’Egypte et le Soudan ont demandé l’intervention du Conseil de sécurité pour résoudre le différend. A cette époque, l’Ethiopie avait entamé la deuxième phase de remplissage du réservoir du GERD. Le Conseil de sécurité s’était saisi de l’affaire pour tenter de parvenir à un accord, mais le pays des négus s’est opposé à son implication, souhaitant poursuivre les négociations dans le cadre de l’Union africaine.

H.E. Amb. Taye Atske Selassie (@TayeAtske), Permanent Representative of #Ethiopia to the United Nations, spoke to the media on the Security Council statement re: the Grand Ethiopian Renaissance Dam. https://t.co/cdpaEvsYj4 @mfaethiopia @ebczena @fanatelevision @EthiopianNewsA