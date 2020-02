Ouganda : la PowerChina propose la construction d’un barrage de 1,4 milliard $ sur le Nil

(Agence Ecofin) - En Ouganda, une compagnie chinoise a introduit une requête auprès du gouvernement pour construire un barrage électrique valant 1,4 milliard $ sur le Nil. La PowerChina International ambitionne en effet de construire la centrale hydroélectrique d’Ayago sur la portion du Nil s’étendant entre les lacs Kyoga et Albert.

Le projet, s’il se concrétise, augmenterait la puissance électrique nationale de 40 %. Il aura une capacité de 840 MW et deviendra ainsi la plus grande centrale d’Ouganda. « Nous avons lancé un appel à commentaires publics sur leur proposition de projet. D’ici avril, nous devrions être en mesure de communiquer notre avis final sur cette offre », a affirmé Julius Wandera, le porte-parole de l’Autorité Ougandaise de régulation du secteur électrique. La compagnie envisage de financer le projet à raison de 25 % de capitaux propres et de 75 % de dette.

Rappelons que l’Ouganda a actuellement un surplus de production d’environ 400 MW, qui augmentera de 600 MW avec l’entrée en service imminente de la centrale de Karuma. Le pays a un taux d’électrification de 26 % environ qui peine à augmenter en raison du tarif électrique élevé et de la faible couverture du réseau électrique national.

Gwladys Johnson Akinocho

