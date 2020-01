GERD : les négociations à Washington accouchent d’un accord sur le remplissage et l’exploitation du barrage

(Agence Ecofin) - Les négociations à Washington entre l’Égypte, l’Éthiopie et le Soudan sur le barrage de la Grande Renaissance, ont accouché d’un accord sur le protocole d’exploitation de l’infrastructure.

Dans un communiqué conjoint émis après les réunions qui se sont tenus du 13 au 15 janvier avec le Secrétaire du Trésor américain et le président de la Banque mondiale pour observateurs, les pays ont fait part de leurs progrès.

En résumé, le remplissage du réservoir du barrage se fera par étapes sur une base coopérative qui s’adaptera à la disponibilité de la ressource. Ainsi, elle se fera en saison de pluie, entre juillet et août, et pourrait se prolonger en septembre, mais sous certaines conditions. À long terme, l’exploitation du barrage se fera selon un mécanisme qui fixe les cycles de relâche d’eau en se basant sur les conditions hydrologiques du fleuve afin de réduire l’impact du barrage sur l’Égypte et le Soudan en cas de sécheresse prolongée.

Les différentes parties se retrouveront encore les 28 et 29 janvier afin de finaliser l’accord sur le remplissage et l’exploitation du barrage.

Ces négociations à Washington font suite à l’appel lancé par l’Égypte à la communauté internationale afin d’avancer dans les négociations avec l’Éthiopie pour réduire l’impact du barrage de 6 450 MW sur son approvisionnement en eau potable.

Gwladys Johnson Akinocho

