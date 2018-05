Côte d’Ivoire : sensibilisation sur les tirs d’explosion pour la construction du barrage de Gribo-Popoli (112 MW)

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, des séances de sensibilisation seront menées à partir d’aujourd’hui sur les tirs d’explosion devant être réalisés dans le cadre de la construction du barrage hydroélectrique de Gribo-Popoli.

« C’est une opération très importante pour nous, vu son caractère délicat et dangereux pour les travailleurs ainsi que pour les populations. C’est pourquoi nous organisons ces séances publiques pour donner le maximum d’informations et de précaution à prendre pour éviter des situations graves.», a affirmé à ce propos, Balet Maxime, Chef de mission de la Société des Energies de Côte d’Ivoire.

Ces tirs visent à détruire les roches et les granites. Faits avec de puissants explosifs, ils peuvent créer de nombreux dégâts dont des particules solides en suspens, des vibrations importantes, des traumatismes et bien sûr, de la poussière. Pour cela, il est prévu que des signaux soient donnés pour le préavis des populations, la préparation, la mise à feu et éventuellement, l’annulation des tirs. Les horaires précis ont également été communiqués aux populations pour que ces derniers prennent leurs mesures, et notamment, s’éloignent des sites concernés.

D’une capacité de 112 MW, la centrale est prévue pour entrer en service d’ici fin 2020.

Gwladys Johnson Akinocho