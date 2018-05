Le Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques et Eranove lancent les sociétés de projet pour deux centrales hydroélectriques

(ERANOVE) - A l’occasion du Forum Annuel des Fonds Souverains des pays membres de la Banque Islamique de Développement, le Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS) et le Groupe Eranove lancent au Gabon les sociétés ASOKH ENERGY et LOUETSI HYDRO qui porteront les projets hydroélectriques respectivement de Ngoulmendjim et de Dibwangui. Ceci marque une nouvelle étape décisive, suite à la signature le 21 octobre 2016 entre la République Gabonaise et le groupement FGIS/Eranove de deux conventions de concession pour la conception, le financement, la construction et l’exploitation de ces centrales hydroélectriques.

Les centrales hydroélectriques de Ngoulmendjim (ASOKH ENERGY) et de Dibwangui (LOUETSI HYDRO) contribueront à répondre à la double volonté du gouvernement gabonais de sécuriser l’offre énergétique dans les grands centres urbains et péri-urbains du pays et d’accroître la part de l’énergie hydroélectrique dans son mix énergétique.

La centrale hydroélectrique de Ngoulmendjim (ASOKH ENERGY), d’une puissance installée estimée à au moins 73 MW (mégawatts), avec un productible annuel estimé de 550 gigawatt/heures (Gwh), sera située sur le fleuve Komo, à 125 km de Libreville, et répondra au besoin d’énergie de plus de 500 000 habitants.

La centrale hydroélectrique de Dibwangui (LOUETSI HYDRO), établie sur la rivière Louetsi, sera d’une puissance installée estimée à 15 MW et d’un productible annuel estimé à 90 Gwh. Elle sera située au sud-ouest du pays, à 152 kilomètres de Mouila, capitale régionale de la Ngounié, avec un impact sur plus de 88 000 habitants.

« Les centrales hydroélectriques s’inscrivent dans le cadre de la « Vision du Gabon Émergent à l’horizon 2025 » dont l’objectif est de couvrir l’ensemble des besoins énergétiques du Réseau Interconnecté de Libreville et ses environs par une offre compétitive, durable et créatrice d’emplois », commente Serge Thierry Mickoto, Administrateur Directeur Général du FGIS, vecteur de mobilisation de ressources et acteur majeur de la stratégie de diversification de l’économie gabonaise.

M. Marc Albérola, Directeur général du Groupe industriel panafricain Eranove, opérateur de premier plan en Afrique dans la production d’électricité et d’eau potable ainsi que dans la gestion de services publics, a commenté : « Nous nous félicitons de la franche et étroite collaboration avec la République Gabonaise et le FGIS. Je tiens ici à les remercier. Les deux centrales hydroélectriques en développement permettront au Gabon de mieux satisfaire ses besoins en énergie, au grand bénéfice de ses populations et de son développement industriel tout en contribuant à la valorisation de son immense potentiel hydroélectrique. »

À propos du Fonds Gabonais d'Investissements Stratégique (FGIS)

Le Fonds Gabonais d'Investissements Stratégique (FGIS) a été créé en 2012 afin d’aider le Gabon à développer de nouvelles filières capables de générer suffisamment de revenus pour se substituer à ceux tirés de la production de pétrole. Le FGIS est le gestionnaire exclusif du Fonds Souverain de la République Gabonaise. En mai 2017, les projets de centrales hydroélectriques de Ngoulmendjim et de Dibwangui ont été primés par le magazine EMEA Finance à Londres et le FGIS a été désigné comme étant le meilleur fonds d’investissement en Afrique. www.fgis-gabon.com

À propos d’Eranove

Le Groupe industriel panafricain Eranove est un acteur industriel de premier plan dans la gestion de services publics et la production d’électricité et d’eau potable en Afrique de l’Ouest. Le Groupe est présent historiquement en Côte d’Ivoire (SODECI, CIE, CIPREL, AWALE, SMART ENERGY) depuis plusieurs décennies et au Sénégal (SDE) depuis 1996.

Avec une capacité de production électrique opérée d’environ 1 250 mégawatts (MW) et une production d’eau potable de 436 millions de m3 en Afrique, le groupe Eranove emploie plus de 9 000 collaborateurs dont il intègre les compétences et les savoir-faire au service de 1,9 million de clients pour l’électricité et 1,77 million pour l’eau. Acteur responsable, le Groupe est engagé au travers de ses filiales sur l’ensemble des enjeux de la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) ISO 26 000 et sur les certifications qualité ISO 9001, sécurité OHSAS 18001 et environnement ISO 14001. www.eranove.com