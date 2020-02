Rwanda : l’EximBank de Chine injectera 214 millions $ dans le barrage électrique de Nyabarongo II (43,5 MW)

(Agence Ecofin) - Au Rwanda, l’EximBank de Chine investira dans la construction de la nouvelle centrale hydroélectrique Nyabarongo II, rapporte Alternative Energy Africa. L’infrastructure aura une capacité de 43,5 MW pour un coût estimé à 214 millions $.

Sa construction est prévue pour durer 5 ans et inclura également la mise en place d’une sous-station et d’une ligne de transmission de 110 KV. Cette dernière s’étendra sur 19,2 km et reliera l’infrastructure à la sous-station de Rulindo.

« La centrale hydroélectrique de Nyabarongo fait partie des projets de centrales électriques, dont la capacité combinée permettra de faire passer la capacité nationale des 224 MW actuels à 513,5 MW », a affirmé Uzziel Ndagijimana, le ministre des Finances.

Le Rwanda s’est donné pour objectif d’atteindre l’accès universel à l’énergie d’ici 2024. Il a actuellement un taux d’électrification de 52,8 % et estime que cela nécessitera un investissement de 1,5 milliard $.

Gwladys Johnson Akinocho

