Zimbabwe : la production de la centrale de Kariba encore diminuée à 358 MW par pays

(Agence Ecofin) - La Zambezi River Authority a procédé à une nouvelle réduction de l’allocation de la réserve d’eau du lac Kariba au Zimbabwe et à la Zambie. Désormais, les deux pays disposeront, non plus de 19, mais de 16 milliards de mètres cubes d’eau chacun pour la production électrique.

« A cette fin, la production électrique de la centrale au Zimbabwe sera réduite à environ 358 MW contre une production actuelle de 542 MW. La gestion de la réserve en eau de la centrale sera revue au cours de l’année », a affirmé la Zimbabwe Power Company (ZPC) dans un communiqué.

La compagnie a également affirmé qu’elle ferait des efforts pour que la distribution électrique subisse le moins de perturbations possible. Et ce, même si le reste du parc énergétique du pays est assez fragile à cause de la vétusté des équipements et des actes de vandalisme perpétrés contre le réseau.

La ZPC compte donc sur l’ensemble de ses clients afin d’utiliser l’énergie de manière économe afin de réduire les risques de délestage.

Rappelons, qu’en temps normal, la centrale a une capacité de 1 830 MW que se répartissent à parts égales le Zimbabwe et la Zambie.

Gwladys Johnson Akinocho