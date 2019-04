Congo-Brazzaville : la China Railways 20 propose de construire le barrage de Sounda (600 MW)

(Agence Ecofin) - La compagnie chinoise China Railways 20 désire construire la centrale hydroélectrique de Sounda au Congo-Brazzaville. Cette manifestation d’intérêt a été réitérée par Geng Yond, le président de la compagnie lors de sa visite dans le pays.

« Il s’agit de notre troisième visite. Nous avons discuté avec le président de la République du projet de barrage de Sounda. Nous avancerons sur ce projet en collaboration avec le ministre de l’énergie. Monsieur le Président a donné l’ordre d’avancer le plus rapidement possible. La China Railways 20 est prête à commencer les travaux et à réaliser le rêve des Congolais de voir ce barrage terminé», a affirmé Deng Yong à la sortie d’une séance de travail avec le président congolais Denis Sassou N’Guesso.

Le projet d’un barrage sur les gorges de Sounda date du 20ème siècle. Il a été évoqué en 1888 avant d’être remis à l’ordre du jour en 1952. Les autorités espéraient alors y produire 1 000 MW d’électricité.

En 2017, une nouvelle étude de faisabilité a été faite par la Société financière internationale, un membre du groupe de la Banque mondiale. Cette dernière a revu la capacité de l’infrastructure à, entre 450 et 500 MW.

L’infrastructure que propose de construire la compagnie chinoise aura une capacité de 600 MW. Elle permettrait de doubler la capacité électrique actuelle du pays.

Gwladys Johnson Akinocho