Ethiopie : en deux ans, 993 villages ont été électrifiés et le réseau de 146 villes a été amélioré

(Agence Ecofin) - En Ethiopie, les deux années d’implémentation du Plan de croissance et de transformation (GTP II), ont permis d’apporter l’électricité à 993 villages et d’améliorer la fourniture électrique de 146 villes. C’est ce qu’a annoncé le ministère de l’eau, de l’irrigation et de l’énergie.

Sur ces réalisations, 254 villages ont été électrifiés et 35 villes ont vu leur fourniture électrique être améliorée au cours des six derniers mois. L’objectif initialement fixé pour cette période, portait sur 330 villages et 42 villes.

Le projet entre dans le cadre du Programme national d’électrification qui ambitionne de porter le taux d’électrification national à 90%. Cela passera par l’électrification de 10 205 villes et villages, selon Challa Aman, le ministre de la programmation, de la planification et des travaux.

Le taux d’électrification actuel de l’Ethiopie est de 54,25%, selon l’Ethiopian Herald.

Gwladys Johnson Akinocho