Cameroun : la centrale de Mékin (15 MW) construite par la Chine, est à l’arrêt après une mise sous tension tardive, en avril 2019

(Agence Ecofin) - Lors de son passage à l’Assemblée nationale, le 4 novembre, Gaston Eloundou Essomba, le ministre de l’Eau et de l’Énergie (Minee), a fait cas des défis du barrage de Mekin (15 MW) sur le fleuve Dja, dans la région du Sud-Cameroun. « Après sa mise sous tension au mois d’avril 2019, elle est en arrêt depuis plusieurs mois à cause d’une panne de la bobine du point neutre (BPN). La société Hydro Mékin est en cours d’acquisition d’une pièce neuve. Par ailleurs, l’étude d’intégration instruite par le gouvernement est encore en cours. », a déclaré le membre du gouvernement.

Les annonces de mise en service se succèdent depuis 2015…

Le Minee a ajouté que, la centrale de Mekin, construite par la China National Electric Engineering Corporation (Cneec), présente de nombreuses difficultés aussi bien sur le plan technique que sur le plan social. « En effet, l’un des alternateurs a connu des avaries lors de la réception de l’ouvrage et demeure toujours indisponible à ce jour. La défaillance du système de bobine du point neutre ne permet pas aux deux autres alternateurs restants de pouvoir évacuer leur énergie sur le réseau. En outre, il convient d’évoquer les retards liés à la finalisation des travaux de réaménagement des ponts ennoyés, la non-mise en œuvre du Programme de gestion environnementale et sociale (PGES) et enfin, la non finalisation des contrats commerciaux et juridiques avec les autres acteurs du secteur (Eneo, Sonatrel et Arsel) », a révélé le membre du gouvernement.

La centrale de Mekin est constituée d’une ligne d’évacuation d’énergie de 110 kilovolts (kV) devant acheminer l’énergie produite sur le Réseau interconnecté Sud. La réception provisoire de cette infrastructure a été effectuée les 21 et 22 janvier 2019. C’est depuis 2015 que la société Hydro Mekin, en charge de l’exploitation du barrage éponyme, annonce en vain la mise en marche de cet ouvrage hydroélectrique d’un coût initial de 25 milliards de FCFA.

L’historique :

28/07/2013- Le barrage hydroélectrique camerounais de Mekin sera livré en mai 2014

14/07/2015- La livraison du barrage de Mékin, dans le Sud du Cameroun, finalement annoncée pour avril 2016

12-01-2016- Le barrage de Mékin, au Sud du Cameroun, est désormais prêt à produire de l’électricité

19-04-2018- Cameroun : premiers essais d’injection de l’énergie électrique dans le réseau de distribution, à partir du barrage de Mékin (15 MW)

24-05-2019- Le gouvernement annonce la mise sous tension du barrage deMekin(15 MW) dans le Sud-Cameroun

