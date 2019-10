Africa50, Colas, Jovena et SN Power s’engagent pour le développement de la centrale hydroélectrique de Volobe à Madagascar

(AXIAN) - Africa50, Colas, Jovena et SN Power ont signé ce jour un pacte d’actionnaires portant sur le développement de la centrale hydroélectrique de Volobe à Madagascar.

Le projet comprend, dans le cadre d’un contrat de concession de 35 ans, le développement, la construction et l’exploitation d’un barrage et d’une usine hydroélectrique de 120 MW sur le fleuve Ivondro à 40 km à l’Ouest de Toamasina, deuxième plus grande ville de Madagascar. Le projet inclut également la ligne de transmission, la réhabilitation de la route d’accès, et des infrastructures pour les villages environnants.

Aux termes de cet accord, les partenaires s’engagent à codévelopper la centrale hydroélectrique en prenant une participation dans le capital de la Compagnie Générale d’Hydroélectricité de Volobe (CGHV), qui porte ce projet et dont le capital, à l’issue de cette opération, sera réparti entre Jovena (40%), Africa50 (25%), SN Power (25%), et Colas (10%).

Jovena, acteur industriel local de premier plan, apportera son soutien institutionnel ; Africa50, plateforme panafricaine d’investissement en infrastructures, son expertise en développement et financement de projets ; SN Power, acteur de référence dans le domaine hydroélectrique, son savoir-faire technique et opérationnel ; et Colas, son expertise de constructeur d’infrastructures sur l’île de Madagascar.

Projet prioritaire du gouvernement, Volobe fournira un accès à l’électricité fiable et bon marché à deux millions de Malgaches, contribuant ainsi à la transition du pays vers une énergie renouvelable. L’ouvrage permettra de réduire le coût actuel de l’électricité. Le projet générera la création d’environ 1 000 emplois directs au cours de la phase de construction. La mise en service opérationnelle de la centrale est prévue en 2023.

A l’occasion de la cérémonie de signature, Hassanein Hiridjee, Président directeur général du Groupe Axian, a dit « Avec Jovena, nous sommes fiers aujourd’hui de nous associer à Colas, SN Power et Africa50 pour livrer un projet aussi engagé que la centrale hydroélectrique de Volobe. Chez Axian, nous avons à cœur d’orienter chacune de nos actions selon l’impact positif qu’elle pourra avoir pour le plus grand nombre. Parce que l’accès à l’énergie est un droit fondamental, nous nous donnons tous ensemble l’ambition inédite pour l’île d’éclairer la quasi-totalité de notre pays tout en respectant notre planète et en proposant ainsi une énergie propre, durable et renouvelable.»

Benjamin Memmi, Directeur général de Jovena, a jouté : « Volobe illustre parfaitement l’impact positif que nous souhaitons avoir au profit du développement de notre pays. Jovena investit pour des projets en mesure de moderniser le réseau de Madagascar et d’offrir des solutions énergétiques plus fiables, durables et accessibles à tous les Malagasy. »

Alain Ebobissé, Directeur général d’Africa50, a expliqué « Nous sommes heureux de travailler aux côtés du Groupe Axian et SN Power dans ce projet stratégique qui aidera à améliorer les conditions de vie des populations malgaches et permettra de soutenir le programme de développement socio-économique du gouvernement. L’expertise d’Africa50 permet d’accélérer la mise en œuvre de tels projets pour aider l’Afrique à tirer profit de son vaste potentiel hydroélectrique. »

Erik Knive, Directeur général de SN Power, a ajouté : « SN Power se réjouit de la signature de ces accords qui nous permettent de contribuer à la réalisation du projet Volobe avec les autres partenaires. Le projet fournira une énergie propre, durable, fiable et flexible à Madagascar, tout en soutenant le développement du pays. Volobe permet l’utilisation optimale d’une partie importante des réserves de ressources hydroélectriques du pays afin de fournir une énergie à prix abordable aux populations malgaches, conformément à nos objectifs stratégiques. »

Fabrice Monnaert, Directeur Grands Projets de Colas, a déclaré : « Volobe est un projet important pour le groupe Colas, qui est présent depuis bientôt 70 ans sur l’île. Avec les travaux de modernisation des aéroports d’Antananarivo et de Nosy Be, la réalisation du projet de Volobe-Amont permettra à Colas de poursuivre son implication dans le développement de Madagascar. »

À propos d’Africa50

Africa50 est une plateforme d’investissement créée par les chefs d’États africains et la Banque africaine de développement (BAD), dont le mandat est de développer et d’investir dans des projets d’infrastructures à fort impact développemental, à travers la mobilisation de fonds publics et privés, tout en proposant un rendement attractif aux investisseurs. Les secteurs prioritaires de son intervention sont l’énergie, les transports, les nouvelles technologies, l’eau et le midstream gazier. A ce jour, Africa50 compte 30 actionnaires, dont 27 pays africains, la BAD, Bank Al-Maghrib et la Banque des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO), pour un capital engagé de plus de 876 millions de dollars US.

A PROPOS DE JOVENA

Jovena se positionne aujourd’hui comme un acteur majeur dans la fourniture d’énergie à Madagascar. Également leader dans la distribution de produits pétroliers à Madagascar, Jovena investit continuellement pour moderniser son réseau et répondre aux besoins de ses clients. Parce que l’accès à l’énergie est un droit fondamental, Jovena diversifie désormais ses métiers pour développer des solutions énergétiques plus fiables, durables et abordables afin de simplifier le quotidien du plus grand nombre.

A PROPOS DU GROUPE AXIAN

Jovena est une entreprise du groupe Axian. Né à Madagascar il y a 150 ans, Axian est un groupe diversifié présent dans 5 secteurs d’activité à fort potentiel de croissance : immobilier, télécoms, services financiers, énergie et innovation. Avec plus de 3700 salariés dans l’océan Indien et en Afrique, nous sommes partenaire de la transformation économique des pays émergents. Nous nous assurons systématiquement de l’impact durable et positif de nos activités sur le quotidien du plus grand nombre. Persuadé que l’énergie est une nécessité, Axian soutient Jovena dans ses innovations pour donner accès à des solutions énergétiques fiables, abordables et durables.

A PROPOS DE SN POWER

SN Power investit dans l’énergie propre et renouvelable sur une base commerciale dans les marchés émergents. L’activité principale de la société est l’hydroélectricité. La société se concentre sur l'acquisition, le développement, la construction et l'exploitation d'actifs hydroélectriques et exploite actuellement, via des partenariats en joint-venture, des centrales hydroélectriques aux Philippines, au Laos, en Zambie, en Ouganda et au Panama. La société est détenue à 100% par Norfund. Les employés de SN Power se compose d’une équipe de professionnels internationale opérant à travers le monde. Le siège social est situé à Oslo, en Norvège.

A PROPOS DE COLAS

Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial dont la mission est de promouvoir des solutions d’infrastructure de transport pour une mobilité responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d’exploitation de travaux et 2 000 sites de production et de recyclage de matériaux, le Groupe rassemble 58 000 collaborateurs et réalise chaque année 85 000 chantiers de construction et de maintenance. Implanté à Madagascar depuis près de 70 ans et premier employeur de l’île dans le secteur du BTP, avec 2 400 collaborateurs, le Groupe a participé à tous les grands projets structurants de Madagascar, dont récemment la modernisation des aéroports d'Antananarivo (Ivato) et de Nosy Be (Fascène).