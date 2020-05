Ouganda : la montée du niveau des eaux du lac Victoria menace les infrastructures hydroélectriques du pays

(Agence Ecofin) - En Ouganda, le niveau des eaux du lac Victoria est monté en raison des pluies abondantes, menaçant les barrages hydroélectriques du pays. La montée des eaux a causé le délogement des nappes de papyrus donnant lieu à d’importantes masses d’îles flottantes qui menacent les infrastructures.

Les eaux ont atteint leur plus haut niveau depuis 1964, sous l’action combinée des pluies importantes et de la dégradation de l’environnement par les activités humaines.

« La perte de la couverture végétale, l’empiètement sur les zones humides et les rives des cours d’eau, l’appauvrissement des terres et l’usage fait de la terre ont entraîné une érosion des terres et un envasement des plans d’eau. Ce phénomène a accéléré la vitesse de déversement de l’eau dans les lacs et les fleuves, avec un transport important de sédiments qui ont réduit la capacité de stockage des plans d’eau », a affirmé Sam Cheptoris, le ministre ougandais de l’Eau et de l’Environnement.

Le 14 avril dernier, le pays tout entier a été privé d’électricité parce que les îlots de papyrus ont bloqué l’arrivée d’eau des barrages. Rappelons également que l’Ouganda dépend presque exclusivement de ses barrages pour son alimentation en eau.

Les propriétés bâties sur les rivages comme les installations du Service de promotion du tourisme et l’hôtel Protea qui appartient à la chaîne Marriott International ont également été submergés au cours des dernières semaines.

Pour réduire la pression exercée sur les retenues d’eau de ses barrages, le pays a doublé le volume d’eau relâché par ces derniers.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

15/04/2020 - Ouganda : des plantes aquatiques privent tout le pays d’électricité