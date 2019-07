RDC : PowerChina construira deux barrages de 1 050 MW de capacité combinée

(Agence Ecofin) - Power Construction Corp. of China (PowerChina) construira deux centrales hydroélectriques d’une capacité combinée de 1 050 MW en République démocratique du Congo (RDC).

La première centrale de 900 MW sera construite à Kinshasa sur le fleuve Congo. Le contrat y relatif a été signé en mars dernier avec l’énergéticien américain Great Lake Energy.

« PowerChina a la possibilité de prendre jusqu’à 51 % des parts de l’infrastructure et de notre côté nous apporterons des partenaires financiers », a affirmé Yves Kabongo, le directeur exécutif de la GLE.

La construction de l’infrastructure coûtera 3 milliards $. Les travaux sont prévus pour durer 7 ans.

Le second barrage aura une puissance de 150 MW et sera implanté sur le fleuve Lufira. Le partenariat pour sa mise en place a été signé avec l’énergéticien congolais Kipay Investments. PowerChina détiendra également 51 % de l’infrastructure et son associé, les 49% restant.

La mise en œuvre du projet coûtera plus de 400 millions $ et sera financée par prêt à hauteur de 70 %. Les travaux sont prévus pour débuter en 2020. Ils dureront trois ans.

L’ajout de ces infrastructures fera passer la puissance électrique du pays à plus de 3 500 MW selon les chiffres de la compagnie électrique nationale. Cependant, la nature hydroélectrique des infrastructures mitigera la disponibilité de l’énergie, en raison de la vulnérabilité croissante des barrages aux effets du changement climatique.

Gwladys Johnson Akinocho