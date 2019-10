Le Nigéria approuve la conversion du gaz en méthanol pour relever ses défis environnementaux

(Agence Ecofin) - Le gouvernement nigérian vient d’approuver la conversion du gaz naturel en méthanol pour relever les défis environnementaux du pays. L’information a été donnée par Ogbonnaya Onu (photo), le ministre des Sciences et de la Technologie.

Selon les prévisions, le gouvernement va capter le gaz issu du torchage pour produire le combustible qui sera ensuite utilisé dans plusieurs domaines de l’économie, notamment dans le transport et l’industrie.

« Dans le Delta du Niger, le brûlage du gaz crée beaucoup de problèmes environnementaux. C’est une préoccupation majeure pour l’administration qui a décidé que ce gaz sera converti en méthanol qui peut remplacer le diesel pour les camions que nous trouvons sur nos routes ou pour tout autre moyen de déplacement », a déclaré le ministre.

Il faut dire qu’en termes d’émissions, le méthanol est plus respectueux de l’environnement que tous les autres combustibles utilisés dans le pays. De plus, il est d’un coût plus abordable.

M. Onu a ajouté qu’il s’agit d’une opportunité en or pour le pays, car le méthanol peut être aussi utilisé pour la cuisson. Des efforts seront entrepris pour mettre en place une première installation de production dans les tout prochains mois, a-t-il assuré.

Olivier de Souza

