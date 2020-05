Energie : le parlement du Niger valide la ratification d'un mémorandum avec la Turquie

(Agence Ecofin) - En séance plénière, les députés ont donné leur accord, le mercredi 27 mai 2020, pour la ratification d'un mémorandum avec la Turquie dans les secteurs de l’énergie et des hydrocarbures.

Cet accord, signé le 11 juillet 2013 à Ankara et le 25 juillet 2013 à Niamey, a pour objectif de promouvoir la coopération dans le domaine de l’énergie et des hydrocarbures, selon l’expertise et les besoins de développement des deux parties.

D’après le ministre du Pétrole, Foumakoye Gado, l’adoption de ce projet de mémorandum va permettre au Niger de diversifier davantage ses partenaires dans ces secteurs. « Après cette ratification, nous pensons que nos partenaires turcs seront plus motivés à venir investir dans les domaines de l’énergie et des hydrocarbures », a-t-il indiqué.

En fait, à travers ce mémorandum d’entente, les deux pays s’engagent à mener des activités conjointes axées sur les programmes de formation spécialisés, les échanges d’informations, d’expériences et d’expertises d’une part, et sur les activités d’exploration et d’exploitation des ressources énergétiques et des hydrocarbures d’autre part.