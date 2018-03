Au Gabon, la relance du secteur pétrolier passe par la refonte du Code des hydrocarbures

(Agence Ecofin) - Frappé de plein fouet par la crise économique, le Gabon peaufine actuellement la révision de son Code des hydrocarbures. Du 26 au 28 mars 2018, les experts se sont attelés à cet exercice sous la houlette du ministre du Pétrole et des Hydrocarbures, Pascal Houangni Ambouroue (photo).

L’objectif majeur de cette activité vise à jeter les bases d’un cadre des affaires plus attractif, adapté au contexte international actuel tout en sécurisant les investissements dans le secteur.

Selon les experts, ce nouveau cadre devra épouser la conjoncture actuelle du secteur qui, du reste, n’est pas statique mais dynamique et en perpétuelle évolution.

Ainsi, la démarche objective de la révision du code vise à éclairer au mieux les acteurs du secteur sur la mise en exergue des contraintes à l’origine des difficultés présentées par la loi actuelle. Il est également question, de procéder à un état des lieux des paramètres à l’origine du caractère coercitif de la loi pétrolière actuelle ; d’identifier les paramètres d’appréciation et autres éléments du code émis par l’industrie et d’analyser leur impact sur l’activité du secteur, du point de vue de l’administration des hydrocarbures.

Des ateliers ont été organisés en vue de recueillir les commentaires, avis et propositions des différents acteurs afin de définir de nouveaux termes juridiques, économiques et fiscaux. Cela, non seulement afin d’attirer de nouveaux investisseurs dans ce secteur hautement concurrentiel, mais aussi d’élaborer un Code des hydrocarbures flexible tout en réaffirmant le pouvoir de contrôle de l’Etat dans le secteur.

Au niveau étatique, les principaux objectifs visés à travers la révision du Code des hydrocarbures, sont de réunir l’ensemble des acteurs nationaux et internationaux du secteur et l’administration gabonaise afin de plancher sur les différentes problématiques soulevées par le Code actuellement en vigueur. Il s’agit également pour l'Etat, de relancer les travaux de recherche et d’accroître la production en se saisissant des récriminations de l’industrie.

Stéphane Billé