Cameroun : l'embellie sur le prix du baril en 2017 augmente de 57,8 milliards FCFA les recettes pétrolières transférées à l’Etat par la SNH

(Agence Ecofin) - Sur les 12 mois de l’année 2017, la Société nationale des hydrocarbures (SNH) révèle avoir vendu 27,7 millions de barils de pétrole brut, ce qui a permis de transférer au Trésor public camerounais, au titre de recettes pétrolières, une enveloppe globale de 349 milliards FCFA, contre seulement 291,244 milliards de francs CFA, un an auparavant, soit une hausse de 57,8 milliards de francs CFA.

Cette augmentation des recettes pétrolières est consécutive à l’embellie observée, l’année dernière, sur le marché international, par rapport à l’année 2016. En effet, soutient l’entreprise, bras séculier de l’Etat camerounais dans l’exploration et la production pétrolières, en 2017, le prix du baril a oscillé entre 52,3 et 61 dollars US, contre 29,8 et 45 dollars US en 2016.

Au demeurant, bien qu’en hausse, les recettes transférées par la SNH, en 2017, sont toujours inférieures aux 378,5 milliards de francs CFA engrangés par le Trésor public camerounais en 2015, peu avant le début de la chute des prix du brut à l’international.

Selon la loi de Finances 2018, le gouvernement table sur des recettes pétrolières de 362 milliards de francs CFA, à un prix moyen du baril à 41 dollars US, pour une production globale d’un peu plus de 26 millions de barils.

Brice R. Mbodiam

