Coronavirus : à l’échelle mondiale, pour 131 milliards $ de projets pétroliers seront retardés (Rystad Energy)

(Agence Ecofin) - Les sociétés d’exploration et de production de pétrole devraient retarder les décisions finales d’investissement pour l’équivalent de 131 milliards de dollars, selon une analyse d’impact réalisée par le cabinet Rystad Energy. Cela correspond à 68 % d’investissements en moins par rapport à l’année dernière où le montant total des autorisations de projets a atteint 192 milliards de dollars.

« Si le prix du Brent s’établit en moyenne à environ 30 dollars le baril en 2020, ce qui nous semble être un scénario de plus en plus probable, nous estimons que le total des projets perturbés sera réduit à seulement 61 milliards de dollars. Sur l’ensemble des dépenses, quelque 30 milliards de dollars seraient liés à des projets onshore et 31 milliards de dollars à des projets offshore », explique le document.

En début d’année, le cabinet prévoyait que les entreprises du secteur donneraient le feu vert pour environ 190 milliards de dollars de projets, des prévisions faussées par les récents évènements dans l’actualité.

Par ailleurs, dans un scénario de prix du baril à 40 dollars, qui s’éloigne de plus en plus, les décisions finales d’investissement atteindraient 82 milliards de dollars, soit une baisse de 57 %, indique Rystad.

Olivier de Souza

Lire aussi :

25/02/2019 - En 2019, les décisions finales d’investissement pour les projets conventionnels devraient tripler

10/01/2020 - Avec 12,2 milliards de bep découverts, 2019 a été la meilleure année pour l’exploration pétrogazière depuis 2015