L’Egypte et le Japon envisagent de produire ensemble de l’ammoniac bleu

(Agence Ecofin) - Au Japon, un groupe d’investisseurs intéressés par l’ammoniac a déclaré l’année dernière que le combustible peut satisfaire 1,5 % de la demande électrique en 2030 et 10 % en 2040.

La semaine dernière, la société publique égyptienne du gaz (EGAS) et l’Egyptian Petrochemicals Holding ont signé un protocole d’accord avec Toyota Tsusho, la branche commerciale du constructeur japonais Toyota pour développer des projets d’ammoniac bleu.

L’ammoniac bleu est fabriqué à partir d’azote et d’hydrogène bleu dérivé des matières premières du gaz naturel, le dioxyde de carbone sous-produit de la production d’hydrogène étant capturé et stocké. Ce combustible suscite de plus en plus d’intérêts auprès de la communauté industrielle du Japon qui y voit une excellente opportunité pour produire de l’électricité propre et alimenter le secteur industriel. Les scientifiques indiquent qu’il est moins onéreux à produire que l’hydrogène et plus facilement transportable.

Selon les termes de l’accord, une étude de faisabilité sera menée pour décider des meilleures opportunités de capture, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS) en Egypte. Ceci, pour produire de l’ammoniac bleu en utilisant les dernières technologies japonaises. L’étude sera achevée avant la fin du premier trimestre de l’année prochaine.

Cette coopération, si elle se confirme, sera bénéfique pour les deux parties. L’Egypte verra une partie de son gaz actuellement torché, récupéré et transformé, ce qui permettra de réduire ses émissions de carbone et renforcera ses efforts pour la décarbonation. Pour l’empire du soleil levant, la production d’ammoniac bleu en Egypte viendra renforcer les efforts vers la neutralité carbone.

Olivier de Souza