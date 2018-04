Soudan du Sud : au moins 5% de la population menacée par les déversements de produits chimiques du pétrolier Petronas

(Agence Ecofin) - Au Soudan du Sud, l’organisation de développement allemande Sign of Hope a publié un rapport dans lequel elle accuse la société malaisienne du Pétrole, Petronas, de déverser, depuis plusieurs années, des substances dangereuses telles que le baryum et le plomb, issues de son activité, dans les cours d’eau situés autour de trois champs pétrolifères, dans le nord du pays.

600 000 personnes seraient ainsi menacées, car ces substances sont dangereuses pour la consommation humaine, étant donné que les populations tirent l’ensemble de leur eau potable et de leurs ressources halieutiques de ces eaux.

Ce n’est pas la première fois que l’association attire l’attention sur cette situation, rappelle le site internet de la Deutsche Welle, le service international de diffusion de l’Allemagne.

« Nous parlons d'une catastrophe pétrolière au Soudan du Sud qui touche plus de 600 000 personnes. Toutes ces personnes vivent près de trois champs pétrolifères dans le nord du pays. Cela correspond à environ 5% de toute la population du pays », a déclaré le vice-président de l'organisation, Klaus Stieglitz, lors d'une conférence de presse à Berlin. Et de poursuivre que les chiffres pourraient être plus importants.

Par ailleurs, au plan local, les militants écologistes ont toujours mis en garde contre de graves conséquences, tant pour les Hommes que pour les animaux.

« Les populations et les animaux continuent de boire de l'eau contaminée », explique Bior Bior, qui dirige l'Institut pour la santé environnementale du Nil à Juba, la capitale du Soudan du Sud. Ce responsable a aussi noté que, déjà, les recherches menées par le centre qu’il dirige ont permis de révéler que les populations de la région présentent de plus en plus une variété de symptômes, y compris des problèmes de peau, des maladies diarrhéiques et des dysfonctionnements sexuels.

Jusqu’ici, ni le gouvernement ni Petronas n’ont accepté de commenter ce rapport.

En début de semaine, l’association allemande a dit être « désenchantée », au sortir d’une rencontre entre Petronas et Daimler, l’écurie de Formule 1 dont Petronas est le sponsor. Sign of Hope cherchait ainsi à attirer l’attention de l’écurie sur les activités de Petronas pour une certaine médiation. Mais la réponse de Daimler est stricte.

« Daimler n'est pas la source des incidents au Sud-Soudan, nous ne sommes pas impliqués sur le terrain, ni directement ni indirectement. Néanmoins, depuis que nous avons appris les accusations, nous avons usé de notre influence et nous avons cherché une solution. Dans ce processus, nous avons joué le rôle de modérateur entre Petronas et Sign of Hope », a affirmé le département de presse du constructeur automobile allemand.

Il faut souligner que, d’autre part, le rapport indique que dans l’état actuel des choses, il coûterait environ 250 € pour fournir de l’eau potable à une personne dans la région, pendant les 10 prochaines années. Cela revient à un investissement total de 150 millions € pour sauver cette frange de la population du Soudan du Sud.

Le projet de Juba de faire passer la production pétrolière nationale de 130 000 b/j à 290 000 b/j, avant la fin de cette année, devrait trouver son point focal dans cette zone du nord du pays, où les réserves prouvées sont très importantes. A partir de ce constat, Sign of Hope craint le pire pour les populations, désormais laissées à elles-mêmes.

Olivier de Souza