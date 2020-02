Nigéria : la NNPC et ses partenaires ont déjà dépensé 360 millions $ pour la dépollution de l’Ogoniland

(Agence Ecofin) - La NNPC, société publique nigériane du pétrole et ses partenaires Shell, Total et Eni ont, au cours des deux dernières années, investi 360 millions de dollars pour nettoyer les cours d’eau et criques de l’Ogoniland, la région pétrolière de l’État de Rivers, dans le Delta du Niger.

La région a, au cours des dernières décennies, été gravement polluée par les déversements de produits pétroliers, qui ont affecté les activités halieutiques et provoqué des maladies ou encore des malformations chez les nouveau-nés.

La déclaration a été faite lundi par Roland Ewubare, directeur des opérations de la NNPC pour l’Amont, à l’Assemblée fédérale. Ceci dans un contexte marqué par un regain de colère des populations indigènes qui estiment que les travaux de nettoyage n’avancent pas.

Il faut rappeler que cette enveloppe fait partie d’un engagement total de 900 millions de dollars, suivant les recommandations du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).

Le processus de nettoyage de l’Ogoniland a été validé en 2017, à la suite de plusieurs années de querelles juridiques entre Shell, le principal producteur de la zone et la société civile ainsi que les organisations de défense de la nature. C’est aussi une victoire pour la mémoire de l’activiste écologiste et écrivain Ken Saro-Wiwa, pendu en 1995 par le régime de Sani Abacha. Celui-ci militait en faveur de la dépollution et d’une meilleure redistribution de la manne pétrolière pour les populations extrêmement pauvres de la région méridionale.

