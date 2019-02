Nigeria : les Niger Delta Avengers apportent leur soutien au candidat Atiku Abubakar

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, le groupe de militants armés du Delta du Niger vient officiellement de porter son soutien au candidat Atiku Abubakar (photo), principal challenger du président sortant Muhammadu Buhari.

Avant d’appeler les populations de la région à voter pour l’ancien vice-président, le groupe a déclaré que l’idéologie politique d’Atiku correspond à sa lutte pour un fédéralisme juste et équitable.

Pour rappel, en 2016 les Niger Delta Avengers avaient attaqué les installations de production et d’acheminement du pétrole de façon à réduire la production de 2,4 millions à 700 000 barils par jour. Ils réclamaient une meilleure redistribution de la manne pétrolière et plus de justice sociale pour la région du Delta qui est l’une des plus pauvres du pays alors qu’elle génère 70% de la production nationale de brut.

Mais ce soutien n’est pas sans contrepartie. Le groupe exige qu’une fois élu, Atiku opère des réformes de restructuration dans les six premiers mois pour satisfaire les populations du Delta et prévenir toute nouvelle agitation qui pourrait paralyser une fois de plus l’économie.

« Nos équipes sont prêtes et attendent des instructions pour paralyser à nouveau l'économie si Buhari gagne.», a ajouté le groupe.

Malgré les milliards de dollars de revenus générés depuis le début de l’exploitation du pétrole dans les années 1950, la majorité de la population du Sud vit toujours dans la pauvreté.

Olivier de Souza