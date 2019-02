Greenpeace Africa condamne l’activité pétrolière de Total ayant récemment conduit à une découverte en Afrique du Sud

(Agence Ecofin) - Mardi, l’organisation de défense de la nature Greenpeace Africa a officiellement condamné les activités d’exploration de pétrole de Total en Afrique du Sud. Ces activités ont récemment conduit à la découverte d’un vaste gisement d’hydrocarbures à 175 km au large des côtes sud-africaines.

Selon Melita Steele, directrice de la branche Climat et énergie de Greenpeace Africa, découvrir une fois de plus du pétrole et du gaz n'est pas quelque chose à célébrer lorsque la combustion des combustibles fossiles est à l'origine des changements climatiques potentiellement catastrophiques.

Pour la responsable, le forage en haute mer est beaucoup trop risqué et les risques de déversement d’huile et de pollution de la nappe phréatique sont trop importants pour être ignorés. Elle constate par ailleurs, qu’il est imprudent pour le gouvernement de permettre la poursuite de l'exploration pétrolière et gazière et de saluer cette découverte comme une victoire.

« Selon la NASA, 2018 a été la quatrième année la plus chaude jamais enregistrée, et il est clair que si nous voulons sérieusement mettre un terme aux pires impacts du changement climatique, il faut que certains combustibles fossiles restent enfouis. Ce pays a la chance de disposer de certaines des meilleures ressources énergétiques renouvelables au monde ; il est temps de soutenir les énergies renouvelables et de mettre un terme à la course imprudente et dangereuse aux combustibles fossiles.», a-t-elle conclu.

Olivier de Souza