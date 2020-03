Trinité-et-Tobago veut aider le Ghana à développer son industrie pétrogazière

(Agence Ecofin) - Dans le cadre des cérémonies marquant le 63e anniversaire de l’indépendance du Ghana, le Premier ministre de Trinité-et-Tobago, Dr Keith Christopher Rowley (photo) a déclaré que son pays est prêt à soutenir le Ghana dans ses efforts pour construire une industrie pétrogazière solide. Le pays qui produit du pétrole depuis près de 100 ans, exporte principalement du gaz naturel liquéfié (GNL) et possède une importante industrie pétrochimique, dont sept usines de méthanol.

La main tendue du dirigeant trinidadien s’est faite au cours d’une rencontre avec le président ghanéen Nana Akufo-Addo et concerne également les autres pays producteurs de la région. « Nous disposons d’une expertise avérée et d’un savoir-faire technique dans les secteurs du pétrole et du gaz. Avec notre expérience, nous avons l’intention d’aider les pays d’Afrique occidentale, centrale et australe à développer leur secteur énergétique », a déclaré le Dr Rowley.

Il faut savoir que l’Université technique de Takoradi et l’Université de Trinité-et-Tobago tiennent actuellement des pourparlers sur le développement des ressources humaines et des capacités techniques au profit de l’industrie pétrolière et gazière du Ghana.

Cette coopération devrait être utile pour le Ghana qui espère développer son offre pétrolière, mieux monétiser son gaz et installer une usine pétrochimique.

Olivier de Souza

