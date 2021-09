Libye : des manifestants prennent le contrôle du plus grand port pétrolier du pays

(Agence Ecofin) - Au cours de la dernière décennie, les principaux terminaux pétroliers libyens ont fait l’objet de fréquentes protestations. Des groupes utilisent le blocage des installations pour faire valoir leurs revendications politiques ou économiques.

En Libye, des manifestants viennent de s’emparer de la salle de contrôle du terminal pétrolier d’Es Sider, le plus grand du pays. Ils réclament le renvoi de Mustafa Sanallah de la tête de la société publique du pétrole (NOC).

En réquisitionnant le bâtiment qui traite 300 000 barils d’huile par jour, les manifestants ont bloqué le chargement d’un tanker, le Suezmax Yannis P, rapporte Bloomberg. On apprend que des manifestations sont également en cours dans le port d’Hariga, où des jeunes diplômés réclament des emplois.

BENGHAZI, #Libya, Sept 8 (Reuters) - Protesters blocked oil exports at the Libyan ports of Es Sider and Ras Lanuf on Wednesday, an #oil engineer at each port said, although other engineers said production at fields that supply the terminals was unaffected.#XGlobalMarkets #oott pic.twitter.com/oBZsdtZWCm